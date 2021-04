Ne zaboravite kišobrane: Lep početak dana, a onda sledi preokret!

Večernje novosti pre 11 sati | Tanjug

U Vojvodini veći deo dana pretežno suncano, a uveče i noću prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren, jugozapadni, u toku noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 9 C, najviša dnevna od 17 do 21 C, saopstio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini noći s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 9 C, najviša dnevna oko 20 C. Sutra na severu i istoku pretežno suncano, a u ostalim krajevima pretežno