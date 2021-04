Krajinović: Razočaran sam, nije me služio servis

B92 pre 17 minuta | B92

Filip Krajinović nažalost nije uspeo da se plasira među četiri najbolja na Srbija openu.

Teniser iz Sombora je poražen od Matea Beretinija 6:4, 6:4 u meču u kojem je i pored toga što je rival dobro servirao, imao nekoliko brejk prilika. Krajinović je u finišu drugog seta, pri servisu i vođstvu Italijana od 5:4, imao tri brejk lopte, ali nije uspeo da ih iskoristi. "On je veoma dobro servirao. Nekoliko puta, u situacijama kada sam vodio, on je odservirao as udarce. Jednostavno, nisam se ništa pitao. Mene nije služio servis, zasluženo je pobedio. Nije