Bogdanovićev ples, Bjelica na klupi – Atlanta srušila Majami

B92 pre 2 sata | B92

Košarkaši Atlanta Hoksa su rezultatom 118:103 porazili Majami Hit u noći iza nas.

Atlanta Hoksi su ponovo na parket izašli bez Trea Janga i Klinta Kapele i srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, to je iskoristio na najbolji način. Nosio je svoju ekipu do nove pobede sa 21 poenom, 8 asistencija, 3 skoka i čak 5 pogođenih trojki iz 9 pokušaja, dok je Nemanja Bjelica sa klupe gledao čitav meč. Pred početak utakmice, trener Atlante Nejt Mekmilan na tabli je napisao "Verujte" svojim igračima i čini se da im je uneo samopouzdanje pošto su do nove