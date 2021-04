Cicipas lako protiv Sinera, bez izgubljenog seta do finala

B92 pre 3 minuta | B92

Grčki teniser Stefanos Cicipas igra sjajno na šljaci.

Posle osvajanja Monte Karla bez izgubljenog seta, sada je stigao do finala ATP turnira kategorije 500 u Barseloni. Cicipas je lako savladao Janika Sinera u dva odigrana seta – 6:3, 6:3. Grk je ključni brejk napravio pri rezultatu 4:3, kada je iskoristio treću brejk loptu i onda rutinski odservirao za vođstvo. U drugom setu pravi dva brejka i posle 83 minuta igre dolazi do pobede. Cicipas nije izgubio set do sada na šljaci ove sezone. Siner će uprkos porazu