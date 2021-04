General Mojsilović: Obavezni vojni rok je dugoročno rešenje za neutralnost Srbije

Radio 021 pre 1 sat | Beta, Politika

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, izjavio je da on lično smatra, a to je i stav GŠ VS, da je u uslovima vojne neutralnosti obaveza služenja vojnog roka sa oružjem dugoročno rešenje koje će zadovoljiti potrebe mirnodopske i ratne vojske".

"Naravno, odluka o vraćanju obaveznog vojnog roka nije isključivo vojno pitanje i za njeno donošenje je potreban širi društveni konsenzus", rekao je Mojsilić u intervjuu za list Politika. Prema njegovim rečima, "primenom principa dobrovoljnosti deo ukupnog regrutnog potencijala nije osposobljen za odbranu zemlje, pa se podmlađivanje i adekvatna popuna rezervnog sastava nameću kao imperativ u podizanju odbrambenih sposobnosti VS". "U skladu sa dosadašnjim