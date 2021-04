"Dobili smo podršku, Srbija će sada biti potpuno drugačija"

B92 pre 1 sat | B92

Srbija će graditi brzu prugu do granice sa Severnom Makedonijom.

To je danas potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraveći u Briselu. "Dobili smo podršku da zajedno gradimo brzu prugu između Beograda i Niša, i od Niša do granice sa Severnom Mekadonijom. Srbija će biti sada potpuno drugačija", poručio je predsednik na konferenciji za štampu posle razgovora sa šefom evropske diplomatije Žozepom Boreljom. Kako je precizirao, sa predstavnicima EU je dogovoreno da ćemo graditi brzu prugu od Beograda do Niša, ali i i od Niša,