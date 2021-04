Oskar 2021: Trideset godina posle „Jaganjaca" - nova zlatna statua za Entonija Hopkinsa

BBC News pre 1 minut

Reuters Danijel Kaluja, Entoni Hopkis i Kloi Džao

Trideset godina od kada je Oskarom nagrađen za ulogu Hanibala Lektora u trileru Kad jaganjci utihnu, ser Entoni Hopkins dobio je drugu statuetu za najboljeg glavnog glumca - za ulogu u ostvarenju Otac.

Hopkins je tako u svojoj 83. godini postao najstariji dobitnik Oskara za glumu, a drugi Britanac, Danijel Kaluja, dobio je Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu Juda i crni Mesija (Judas and the Black Messiah).

Film Zemlja nomada (Nomadland), rediteljke Kloi Džao, dobio je čak tri Oskara - za najbolji film, najbolju režiju i za glavnu glumicu, Frensis Makdormand.

Kloi Džao je tek druga žena nagrađena Oskarom za režiju, a Frensis Mekdormand je postala treća glumica u istoriji koja ima tri zlatne statuete.

Britanska glumica, scenaristkinja i rediteljka Emerald Fenel osvojila je nagradu za scenario.

Dobila je Oskara za najbolji originalni scenario za film Devojka koja obećava (Promising Young Woman), koji je i režirala.

Za ulogu u filmu Minari Ju Jung Jun nagrađena je Oskarom za najbolju sporednu ulogu.

Zahvaljujući se Bredu Pitu što je pročitao njeno ime, skromna Južnokorejka je dodala: „Kako da se ja nadmećem sa jednom Glen Klouz. Ja sam samo imala više sreće."

Najgradu za najbolji strani film pripala je ostvarenju - „Još jedna tura" (Another Round).

Trofeji su podeljeni u jednoj od velikih sala na stanici Junion u Los Anđelesu kako bi se omogućila bezbedna ceremonija u uslovima pandemije korona virusa.

Entoni Hopkins - veliko iznenađenje

Entoni Hopkins je osvojio nagradu za najboljeg glumca za majstorsku rolu čoveka koji pati od demencije u filmu Otac (The Father).

Njegova pobeda bila je najveće iznenađenje ceremonije.

Očekivalo se da Oskara za najbolju mušku ulogu dobije Čedvik Bozman, koji je umro u 43. godini prošlog avgusta, za rolu u filmu Ma Rainey's Black Bottom.

Bilo je to možda iznenađenje i za samogHipkinsa, koji nije bio ni u Losu Anđelesu, ni u Britanskom filmskom institutu u Londonu, gde se pratila ceremonija u Velikoj Britaniji.

Veruje se da je glumac u rodnom Velsu i nije bilo mogućnosti da se pojavi preko aplikacije Zum.

Film Otac je takođe dobio nagradu za najbolje adaptirani scenario - ser Kristofer Hampton i Florijan Zeler.

Oni su Hopkinsa nazvali „najvećim živim glumcem".

Velika noć za Zemlju nomada

Reuters

Drama o ženi koja posle finansijskog kraha živi u kombiju na američkom zapadu osvojila je glavnu nagradu za najbolji film, dok je Kloi Džao ušla u istoriju kao prva žena nebelkinja koja je dobila Oskara za najbolju režiju.

Jedina druga žena koja je osvojila nagradu za režiju bila je Ketrin Bigelov za The Hurt Locker 2010. godine.

Frensis Mekdormand, koji sada ima tri Oskara, jedina je profesionalna glumica u filmu Zemlja nomada.

Većinu ostatka glumačke ekipe čine obični ljudi, naturščici, koji igraju izmišljene verzije sebe.

U govoru, Džao je zahvalila nomadima iz stvarnog života „što su nas naučili snazi otpornosti i nade".

Glumica i producentkinja Frensis Makdormand zamolila je ljude da, čim to bude moguće, pohrle u bioskope i pogledaju sva nominovana ostvarenja.

Dodala je: „Ovo je za našeg vuka" i potom zavijala poput ove životinje kako bi odala počast montažeru zvuka Majklu Volfu (Vuku) Snajderu, koji se ubio prošlog mesesa. Imao je 35 godina.

Film Mank, koji je imao najviše nominacija - 10, osvojio je dva Oskara - za najbolju scenografiju i za najbolju fotografiju.

Veliki pobednici

Zemlja nomada (Nomadland) - 3 OskaraOtac (The Father) - 2Juda i crni Mesija (Judas and the Black Messiah) - 2Ma Rainey's Black Bottom - 2Mank - 2Duša (Soul) - 2Zvuk metala (Sound of Metal) - 2

Kaluja „srećan što je živ"

Reuters

Tridesetdvogodišnji glumac iz Londona osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca tumačeći vođu Crnih pantera Freda Hemptona u Judi i crnom Mesiji.

„Kakav čovek! Kako smo blagosloveni što živimo u vremenu u kojem je i on živeo", rekao je glumac.

„Počastvovan sam što sam nagrađen za to kako sam odglumio čoveka čije principe duboko poštujem i koji me je vodio da koračam njegovim stopama".

Kaluuja je takođe odao počast majci, ali se moglo pročitati veliko iznenađenje na njenom licu kada je njen uzbuđeni sin rekao milionskoj publici širom sveta:

„Moja mama je upoznala mog tatu, poseksali su se, to je neverovatno. Ovde sam. Tako sam srećan što sam živ, pa ću to proslaviti večeras."

Reuters Ju Jung Jun sa Oskarom

Ju Jung Jun postala je prva južnokorejska glumica koja je osvojila Oskara, za ulogu bake u korejsko-američkoj porodičnoj drami Minari.

Pobedila je Oliviju Kolman, Amandu Sejfrid, Mariju Bakalovu i Glen Klouz koje su bile nominovane u istoj kategoriji.

Za Glen Klouz ovo je bila osma nominacija bez nagrade, a Ju Jung Jun joj je odala priznanje, rekavši: „Kako ja mogu da pobedim Glen Klouz?".

Veoma drugačiji Oskar

EPA Crveni tepih ispred stanice Junion u Los Anđelesu

Ceremonija je odložena za dva meseca i bila je, očekivano, drugačija ove godine.

Na stanici Junion u Los Anđelesu nominovani su šetali crvenim tepihom pre nego što su seli u jednu od preuređenih sala, poštujući fizičku distancu, ali uglavnom bez zaštitnih maski

Kao i prošle godine, nije bilo nijednog voditelja, pa je ceremoniju otvorila rediteljka i glumica Redžina King.

