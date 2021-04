Dodatna rodna opcija: Nju Džerzi uveo oznaku X za osobe koje se ne osećaju ni kao žene ni kao muškarci

Blic pre 6 sati

Američka država Nju Džerzi, kao i prethodno 19 država i Vašington, odlučila je dozvoli oznaku X“za pol na vozačkim dozvolama i drugim dokumentima.

Dodatna rodna opcija zvanično je stavljena na raspolaganje u skladu sa delom zakona donesenog 2018. godine, kako bi se stanovnicima omogućilo da lakše promene rodnu identifikaciju, objavila je u ponedeljak Komisija za motorna vozila Nju Džerzija (MVC), prenosi CNN. Nova oznaka X ukazivaće na to da pol osobe nije određen, što je veliki korak za one koji se identifikuju kao nebinarni ili za one koji se ne identifikuju kao muškarci ili žene. Oznaku X mogu da koriste i