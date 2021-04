Oblaci se ponovo nadvili nad Srbijom: U nekim delovima biće kiše, pljuskova i grmljavine

iKragujevac pre 37 minuta

U Srbiji ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab do umeren, u severnim i centralnim krajevima istocni i severoistocni, a na jugu i jugozapadu jugozapadni. Jutarnja temperatura od tri do osam stepeni, a najvisa dnevna od 15 do 20. U Kragujevcu pre podne malo do umereno oblačno, posle podne oblačno, a uveče u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko osam, a najviša dnevna oko stepeni. Narednih dana i dalje promenljivo oblačno,