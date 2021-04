Brnabić: Plan da do kraja aprila vakcinišemo 2.100.000 građana

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Prema jutrošnjim podacima, u Srbiji je makar jednu dozu vakcine primilo 1.955.260 osoba, odnosno 34 odsto punoletne populacije, izjavila je premijerka Ana Brnabić i dodala da je plan i ambicija da do kraja aprila bude vakcinisano 2.100.000 ljudi.

S obe doze vakcinisane su 1.324.542 osobe, ili 23 odsto punoletnih. Dosta smo ambiciozan cilj postavili, ali mislim da ćemo sada, zahvaljujući ''Sinofarm'' vakcini koja je juče stigla, a već danas je u svim lokalnim samoupravama, na svim puntkovima, to i dostići, rekla je Brnabić za TV Pink. Ona je navela da se nada da će svi zadržati ozbiljnost i odgovornost, kako bismo do kraja maja i tokom juna došli do onog broja vakcinisanih, makar prvom dozom, koji će nam