U bolnicama više od 5.300 ljudi – vakcinacija "Fajzerom", "sputnjikom" i Sinofarmom" bez zakazivanja

Do sada su u Srbiji registrovana 681.654 slučaja koronavirusa, a od posledica kovida 19 preminulo je 6.257 osoba. Procenat smrtnosti je 0.92 odsto. Od početka epidemije testirano je 3.787.020 uzoraka. Na bolničkom lečenju nalazi se 5.318 osoba, od kojih su 183 na respiratoru, objavljeno je na sajtu covid19.rs.

06:15 U Hali 11 vakcinacija danas do 20 sati Hala 11 Beogradskog sajma danas će raditi produženo do 20 sati, kako bi građani koji to žele mogli da se vakcinišu posle posla, rečeno je Tanjugu u Vladi Srbije. Iz Vlade su naveli da zakazivanje za vakcinu Fajzer nije potrebno. U Srbiju je u ponedeljak stigao novi kontingent od pola miliona doza vakcina kineskog proizvođača Sinofarm- U Srbiji je prema poslednjem preseku potvrđeno 1.987 novih slučajeva koronavirusa, na