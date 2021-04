"Biće nemira": Haradinaj preti Kurtiju, poručuje šta sledi ako bude formirana autonomna oblast na severu Kosova

Blic pre 1 sat

Komentarišući "non pejper", lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj upozorio je Aljbina Kurtija da će se suočiti sa protestima i nemirima ukoliko dozvoli formiranje autonomnog okruga Severnog Kosova.

Haradinaj je rekao da ne veruje da će Kurti tako nešto dozvoliti, ali mu poručuje da bi to moglo izazvati mnogo problema, ukoliko bi se u to upustio, prenosi Reporteri. - Ne verujem da se to događa. Ne verujem da će Kurti dozvoliti da se nanese takva šteta Kosovu. Ovo bi moglo vratiti nemire na Kosovo. Na Kosovu će biti nemira. Verujem da je Kurti svestan situacije i da neće sebi dozvoliti da ide pogrešnim putem - rekao je Haradinaj za Front onlajn, a prenosi