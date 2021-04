Osmani: Izvor svih destabilizujućih ideja je u Srbiji

RTV pre 1 sat | Tanjug

PRIŠTINA - Predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani izjavila je da su svi "non pejperi" i ideje koje su u njima predstavljene destabilizujući za region, a da im je, kako tvrdi, izvor u Srbiji.

"Svi oni 'non pejperi' koji imaju destabilizujuće ideje za naš region imaju samo jedan izvor: Srbiju. Pažljivo čitanje ovih 'non pejpera' i predstavljenih ideja (kao što su promena granica, stvaranje autonomnih režima ili trećih sila) jasno pokazuje ko je pravio nacrt ovih dokumenata", napisala je Osmani na Fejsbuku. Ona je dodala da je to stara strategija Srbije, koja se sada ponavlja kako bi postala deo dnevne debate, "a zatim i dijaloga". "Ovo je opasan i