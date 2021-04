Rašon Tomas najkorisniji igrač ABA lige u aprilu

Vesti online pre 1 sat

Košarkaš Partizana Rašon Tomas najkorisniji je (MVP) igrač ABA lige u aprilu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Krilni centar crno-belih postizao je prosečno 14,3 poena, uz šest skokova, 3,7 asistencija i dve ukradene lopte po meču, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti od 20. Partizan je u aprilu ostvario šest pobeda, na isto toliko mečeva, pa je sezonu u regionalnom takmičenju završio na sedmom mestu. . @Sobeastly_25 of @PartizanBC is the #ABALiga MVP for the month of April. Congratulations! More at: https://t.co/VYssPPUBQX pic.twitter.com/1mLYXb46cS — ABA Liga