Kakvo nas vreme očekuje za praznike?

B92 pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će sutra biti toplo, promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima.

U planinskim predelima i na severu ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, jugozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 C, najviša od 25 do 29 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu toplo, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Najniža temperatura oko 15 C, najviša oko 26 C. Uveče i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. U