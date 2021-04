Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i osetno toplije vreme, dok će posle podne i uveče doći do prolaznog naoblačenja sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, jugoistočni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od pet do 10 stepeni, a najviša od 22 do 25 stepeni, samo će u Timočkoj Krajini biti svežije, od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i osetno toplije, kasnije posle podne, uveče i noću prolazno naoblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana u skretanju na