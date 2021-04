FOTO: U saobraćaj pušteno još 7,7 kilometara obilaznice oko Beograda

Radio 021 pre 58 minuta | Beta

U saobraćaj je danas pušteno još 7,7 kilometara obilaznice oko Beograda, na deonici od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovo Brdo.

Na toj deonici izgrađena je leva traka autoputa, dva tunela i tri mosta, kao i petlja Orlovača sa pristupnim rampama i petlja Petlovo Brdo sa po dve odvojene kolovozne trake, uključujući i most. U izgradnji je druga traka autoputa od Orlovače do tunela Straževica i obe trake autoputa od Straževice do Bubanj Potoka. Cela deonica od mosta na Savi kod Ostružnice do Bubanj Potoka duga je 20,4 kilometara sa pristupnim saobraćajnicama. Vrednost projekta je 227 miliona