Sinopharm danas Sjevernoj Makedoniji isporučuje 200.000 vakcina

Al Jazeera

U Sjevernu Makedoniju danas će stići isporuka od 200.000 kineskih vakcina Sinopharm, najavilo je Ministarstvo zdravlja. Ta vakcine kupljene su u direktnim pregovorima sa kineskim proizvođačem, a u Skoplje će stići rano ujutro, prenosi Beta Taj do sada najveći kontingent vakcina za Sjevernu Makedoniju će stići avionom do Beograda, odakle će do Skoplja biti transportiran specijalnim kamionom. Vakcine će u skopskoj poliklinici “Jane Sandanski” dočekati ministar