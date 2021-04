Real ima novo košarkaško čudo od deteta VIDEO

B92 pre 5 sati | B92

Nije prošlo mnogo vremena od blistave ere Luke Dončića, a Real Madrid stvara još jedno košarkaško čudo za koje će se otimati NBA timovi.

Usman Garuba ima samo 19 godina, a u četvrtak je u najtežem meču za Real ove sezone on odigrao utakmicu karijere. Garuba je zabeležio dabl-dabl sa 24 poena (7/11 iz igre) uz 12 skokova i predvodio Real do velike pobede nad Anadolu Efesom 82:76. Madriđani su u četvrtom meču plej-of serije Evrolige prvo ispustili 17 poena prednosti, pa preokrenuli 16 poena zaostatka i izborili "majstoricu" za plasman na Fajnal-for. Real je do pete utakmice stigao nakon negativnog