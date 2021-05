Sadik dao 2 gola za 8 minuta VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Umar Sadik nastavlja da daje golove za Almeriju ove sezone.

On je u periodu od 22. do 30. minuta postigao dva pogotka protiv Ovijeda. Sadiku je ovo 18. gol u Segundi, a vrlo lako je mogao da stigne i do het-trika na ovoj utakmici. Umesto njega, u 16. minutu, penal je izveo Korpas – i promašio. Almeriji će biti teško da se direktno plasira u LaLigu, pošto joj drugoplasirana Maljorka beži šest bodova. Svakako, tu je plej-of posle završenog regularnog dela. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i