Vučić: Ne mogu da potpišem zakon o istopolnim zajednicama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je kao predsednik dužan da štiti Ustav i da zato ne može da potpiše zakon o istopolnim zajednicama. Navodi da je za Srbiju teška i neprhvatljiva stvar priznanje koje se pominje u non pejperu o KiM koji je objavila prištinska "Koha", ali da je to papir mnogo bolji od Ahtisarijevog plana i od svega što smo do sad dobijali. Dodaje da će izbori biti održani u martu ili aprilu sledeće godine.

Vučić je u intervjuu za praznični broj "Blica" objasnio da član 62 Ustava kaže da u bračne odnose slobodnom voljom pred državnim organima stupaju muškarac i žena tako da bi potpisvanjm pomenutog zakona prekršio najviši pravni akt države. "Ustav upućuje na Porodični zakon koji brak definiše kao zakonom uređenu zajednicu muškarca i žene. Stoga i zakon o istopolnim zajednicama ne bih mogao da potpišem i vratio bih ga Narodnoj skupštini", kazao je Vučić. Kaze da ne