Jokić: Zubac nije to namerno uradio VIDEO

Srpski košarkaš Nikola Jokić je posle sjajne partije protiv Los Anđeles Klipersa bio zadovoljan partijom saigrača, ali i svojim nastupom.

Jokić je u pobedi rezultatom 110:104 za 33 minuta na terenu ostvario dabl-dabl i postigao 30 poena, zabeležio 14 skokova i sedam asistencija. Prvo pitanje bilo je vezano za udarac laktom koji je Ivica Zubac uputio Jokiću tokom susreta. "Nije me to motivisalo. To nije bilo namerno, poznajem ga, on je dobar momak. Nije bilo namerno. Barem se nadam", počeo je Jokić. Sledi duel protiv Lejkersa i Lebrona Džejmsa koji se vratio u tim. Pitanje je bilo da li Nikola može