Spremite se za novi talas zahlađenja! Sutra temperatura pada za 10 stepeni, a u ovim delovima zemlje biće oluje i grmljavine

Blic pre 16 minuta

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom.

Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutranja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku i istoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 10 stepeni, najviša dnevna oko 17. Da stiže zahlađenje najavio je nedavno i meteorolog Nedeljko Todorović. On je