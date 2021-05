Toplo, do 30 stepeni, popodne i uveče pljuskovi

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom do 30 stepeni.

Pre podne na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren, na severu i u planinskim predelima jak, jugozapadni i zapadni vetar, posle podne na severu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura biće od 14 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do petka će biti promenljivo oblačno sa