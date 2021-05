U Srbiji sutra oblačno i malo svežije

Novi magazin pre 54 minuta | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima mestimično će padati slaba, kratkotrajna kiša. Jutranja temperatura kretaće se od sedam do 12, a najviša dnevna od 16 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije. Jutarnja temperatura biće oko 10, a najviša dnevna oko 17 stepeni. U utorak pretežno sunčano, a od srede do subote