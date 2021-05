"Ljudi nek prestanu sa tim da je Jokić MVP" VIDEO

B92 pre 52 minuta | B92

Nekadašnji NBA košarkaš, a danas analitičar, Kendrik Perkins, govorio je o trci za najboljeg igrača NBA lige.

Perkins nije saglasan sa mišljenjem da je Nikola Jokić glavni favorit za MVP priznanje ove sezone. "Nije tačno, on nije glavni favorit", rekao je Perkins i naveo svoje kandidate za prestižnu nagradu. Po njemu su to Džoel Embid, Janis Adetokumbo, Stef Kari, Džulijus Rendl... On je dodao na listu i Krisa Pola, kojeg smatra najzaslužnijeg za sjajne rezultate Finiks Sansa ove godine. Sansi su trenutno drugi na Zapadu sa skorom identičnim kao i lider Juta, 46-18.