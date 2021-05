U Srbiji sutra sunčano i toplije vreme

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, sa temperaturom do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo ujutru i delom pre podne u brdsko-planinskim predelima biće promenljivo oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 10, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura će biti od pet do sedam, a najviša dnevna oko 23 stepena. U sredu će biti sunčano i malo toplije, a posle podne i uveče promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima