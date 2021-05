Albanci i Hrvati su "braća po oružju": Dačić o izjavi da će Zagreb da pomogne Prištini - već su im omogućili nabavku oružja!

Večernje novosti pre 8 sati | Tanjug

Foto Tanjug - Dugi niz godina i decenija postoji koalicija između hrvatskih i albanskih separatista iz bivše Jugoslavije.

Oružje je nabavljeno preko tih kanala - rekao je Dačić u emisiji ''Hit tvit'' na TV Pink. On je dodao da su mnogi albanski političari i separatisti bili u hrvatskoj vojsci, posebno Agim Čeku. - Nije to ništa novo. Oni jesu braća po oružju, u svakom ratu su to i bili, i u Prvom svetskom ratu i Drugom svetskom ratu. Bili su na suprotnoj strani od većine čovečanstva, ali im to nije mnogo uzeto za zlo. Nije im mnogo uzeto za zlo ni kad su ratovali protiv Amerike,