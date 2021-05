“Medžik” prešao na stranu Jokića: Zaslužio je da bude MVP

Vesti online pre 6 sati

Legendarni košarkaš Irvin “Medžik” Džonson rekao je danas da je srpski centar Nikola Jokić dokazao i zaslužio da ponese titulu najkorisnijeg igrača NBA lige.

– Lebron i Džoel Embid započeli su sezonu vodecgi u MVP trci, zatim je Stef Kari imao ”vruću seriju”…Ali najkonstantniji momak tokom cele sezone bio je Nikola Jokić. Doveo je svoj tim do učinka 9-1 otkako je zvezda ekipe Džamal Marej povređen, dokazujući da je dostojan da bude proglašen za MVP-ja – napisao je Džonson na Tviteru. LeBron and Joel Embiid started the season leading the MVP race, then Steph Curry had a hot streak…BUT the most consistent guy all season