Ministar finansija Siniša Mali saopštio je danas da se više od 3 miliona ljudi prijavilo za pomoć od "30+30" evra.

"Ovog jutra smo prešli broj od tri miliona prijavljenih za novčanu pomoć u iznosu od 30+30 evra", rekao je Mali i dodao da se do 10 časova prijavilo 3.002.159 građana. Mali je pozvao građane da se prijave za pomoć putem portala Uprave za trezor na idp.trezor.gov.rs i dodao da će od sutra prijava biti moguća i telefonski - putem kontakt centra. Prijava za pomoć od 30 plus 30 evra krenula je, 28. aprila, a trajaće do 15. maja. Isplaćivaće se u dve rate - prva u maju