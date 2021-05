U Ukrajini do sada vakcinisano manje od milion ljudi: Zelenski: Nepravda je što još nema vakcina od EU

Blic pre 22 minuta

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je danas primedbe na račun Evropske unije zbog neispunjenih obećanja u vezi s obezbeđivanjem vakcina protiv kovida.

On je danas govorio u Varšavi na ceremoniji povodom 230. godišnjice prvog poljskog ustava i rekao da Ukrajina od Evrope još nije dobila isporuku vakcina, te da smatra da je to nepravda, prenosi TAS S. Zelenski je podsetio da Ukrajina po tom pitanju ima ugovore sa Britanijom, Indijom i SAD. "Postoje dva sporazuma o 200 miliona doza vakcine, ali mi ćemo ih dobiti tek krajem godine, u trećem i četvrtom kvartalu 2021.", rekao je ukrajinski predsednik. On je naglasio da