Derbi bivših jugoslovenskih republika: Ovo je raspored odbojkaša Srbije na startu Lige Nacija

Muška odbojkaša reprezentacija Srbije tokom prva tri kola Lige nacije igraće protiv Slovenije, Poljske i Italije, objavila je Svetska odbojkaška federacija (FIVB).

FIVB objavila je raspored i satnicu utakmica Lige nacija 2021. u konkurenciji odbojkaša, koja će se odigrati u “zaštitnom balonu” u Riminiju, u Italiji od 28. maja do 27. juna. Muška seniorska reprezentacija Srbije će tokom prva tri kola, od 28. do 30. maja igrati protiv Slovenije, Poljske i Italije. Za razliku od prethodnih godina, utakmice se neće igrati samo od petka do nedelje, već će između “vikenda” biti samo tri dana pauze. Mečevi će se igrati u dve dvorane