Fudbaleri PSŽ-a optužili sudiju: Vređao nas je, rekao nam je da od*ebemo

Fudbaleri Pari Sen Žermena Ander Erera i Marko Verati optužili su sudiju Bjorna Kujpersa da ih je vređao i psovao tokom utakmice sa Mančester sitijem.

PSŽ je izgubio od Sitija u Mančesteru 2:0 i ukupnim rezultatom 4:1 ispao u polufinalu Lige šampiona. Posle utakmice, Španac i Italijan nisu bili toliko skoncentrisani na rezultat. "Nije lako, bili smo blizu. Razočarani smo. Nije ni svejedno kada vam sudija tokom utakmice govori da od*ebete, to ne volim da čujem. On je to ponovio nekoliko puta, a mi se uvek trudimo da pokažemo poštovanje. Rekao nam je i j*bite se. Da sam ja to rekao, suspendovali bi me na 10