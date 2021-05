"Niko ozbiljan ne bi za pregovarački sto izneo taj predlog"

B92 pre 1 sat | Kosovo online

Oliver Varhelji izjavio je tokom posete Albaniji da niko ozbiljan ne bi za pregovarački sto izneo predlog o redefinisanju granica na Zapadnom Balkanu.

Tokom zajedničke konferencije sa albanskim premijerom Edijem Ramom, Varhelji je rekao da ništa od onoga što se pojavilo u "non pejperima“ nije tačno. "Svi znamo gde nas vodi redefinisanje granica na Zapadnom Balkanu. Nijedna ozbiljna osoba to ne bi iznela za sto da razgovara o tome, posebno u ovom regionu. Oni nisu istiniti. Ali to služi u druge svrhe. Ovo je vreme u kome je potrebno videti kako ćemo se snaći na Zapadnom Balkanu. Za otvaranje pregovora. Za primenu