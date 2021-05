Mali: Pomoć za vakcinisane od 1. do 15. juna

Beta pre 57 minuta

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će svi vakcinisani građani ili oni koji su primili jednu dozu do 31. maja, moći da se prijave za dodatnu pomoć od 3.000 dinara od 1. do 15. juna, kao i da novac dobiju do 20. juna.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, sutra će se na sednici Vlade usvojiti uredba koja definiše proceduru i način isplate tih dodatnih 3. 000 dinara za vakcinisane građane.

"Prijava će biti ista kao za pomoć od 30 plus 30 evra, putem sajta Uprave za trezor i svako ko se prijavi, do 20. juna će dobiti i ovu dodatnu pomoć", rekao je ministar u Nacionalnom dnevniku televizije Pink, a preneo njegov kabinet.

Mali je naglasio da građani koji su se vakcinisali, ne moraju da se prijavljuju ni za tu pomoć.

Penzioneri neće morati da se prijavljuju za ovu pomoć, kao što nisu ni za isplatu 30 plus 30 evra.

