Ministar finansija: 3000 dinara za vakcinisane Evo kako se prijaviti

U ponoć, 5. maja, počeo je sa radom kontakt centar preko kog će građani moći telefonskim putem da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30+30 evra, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Tim povodom ministar finansija Siniša Mali se obraća građanima kako bi pojasnio sve detalje koji se tiču prijave. - Već sutra ćemo na Vladi usvojiti uredbu koja sve definiše. Pomoć važi za sve koje će do 31. maja primiti makar jednu vakcinu, ona je neophodna. Od 1. do 15 juna traje prijavljivanje - na isti način kao i za 60 evra. Svako ko se prijavi dobiće do 20. juna i tu pomoć od Vlade Srbije. Penzioneri nemaju potrebu da se prijavljuju - rekao je ministar. -