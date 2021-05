Oglasio se Darko Lazić nakon požara na očevom grobu: Otkrio šta se zapravo dogodilo

Blic pre 55 minuta | J. M. I. , J. K.

Darko Lazić oglasio se nakon što je zapaljen grob njegovog oca Milana Lazića, koji je preminuo u decembru prošle godine.

Grobno mesto na groblju u Brestaču gotovo je u potpunosti spaljeno, vatra je uništila okvir sa veštačkom travom, ali i donji deo nadgrobnog krsta, dok su venci koji tu stoje od decembra, kada je Milan sahranjen, nezahvaćeni vatrom. Pevač sada kaže da je do požara došlo kada je njegova baba zapalila sveću pored groba. - Baba je zaplila sveću i ostavila je da gori, a pošto je to veštačka trava došlo je do manjeg požara - rekao je Lazić za "Alo". Podsetimo, Milan