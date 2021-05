Od ponoći počinje prijava građana za pomoć od 60 evra i preko kol centra

Danas pre 43 minuta | Piše: FoNet

Večeras u ponoć počeće sa radom kontakt centar preko kog će građani moći telefonski da se prijave za novčanu pomoć države u iznosu od 30+30 evra, koja će biti isplaćena u maju i novembru, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Broj telefona kontakt centra je 0800 101 100 i poziv je besplatan. Građani će u čuti automatski snimljen glas, koji će ih voditi kroz ceo proces prijave. Elektronska prijava putem portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, počela je 28. aprila i do sada se za ekonomsku pomoć države prijavilo više od tri miliona ljudi, a privljivanje traje do 15. maja. A post shared by Министарство финансија (@ministarstvo_finansija) Pravo na novčanu pomoć države u