Dodatna finansijska pomoć za one koji se vakcinišu

SRBIJA-Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je doneta odluka da se da dodatna finasijska pomoć za one koji su se vakcinisali.

On je naveo da će ta pomoć iznositi 3000 dinara. Kako ističe, svi sa više od 16 godina, koji će se vakcinisati jednom ili sa dve doze do 31. maja, dobiće dodatne 3.000 dinara. “Pošto ne možemo da donosimo negativne diskriminacione mere za one koji neće da prime vakcinu razmišljali smo kako da nagradimo one koji su se vakcinisali”, rekao je on za TV Pink. Cilj je, kako je rekao, da se nagrade oni koji su pokazali odgovornost, kao i da se ostali pozovu na