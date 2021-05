Mali objasnio: Ko će dobiti još 3.000 dinara?; "Do kraja godine rast iznad šest odsto" VIDEO

B92 pre 24 minuta | B92, TV Prva

Beograd -- Ministar finansija Siniša Mali pozvao je građane da se vakcinišu, pokažu odgovornost i pomognu zemlji da dođe do kolektivnog imuniteta i otvaranja ekonomije.

Izrazio je optimističke prognoze da će zahvaljujući brzoj imunizaciji i pokretanju privrede, Srbija do kraja godine doći do rasta privrede iznad šest procenata. Ministar je ponovio i da je za one koji su se vakcinisali ili koji prime bar prvu dozu do 31. maja predviđena dodatna podrška od 3.000 dinara. "Od 1. juna do 15. juna otvorićemo sličan portal kao što je sada pri Upravi za trezor a odmah nakon 15. juna počećemo sa isplatama. Očekujem da ćemo oko 20. juna sve