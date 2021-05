Mali: Kolektivni imunitet važan za otvaranje ekonomije

Danas pre 55 minuta | Piše: Beta

Ministar finansija Srbije Siniša Mali pozvao je danas građane da se vakcinišu, pokažu ličnu odgovornost i tako pomognu zemlji da dođe do kolektivnog imuniteta i otvaranja ekonomije.

On je za TV Prva rekao da je optimista da će, zahvaljujući brzoj imunizaciji i pokretanju privrede, Srbija do kraja godine doći do rasta privrede iznad šest procenata. Mali je dodao da je Srbija jedna od retkih zemalja na svetu koja ima na raspolaganju sve vakcine i da tu priliku treba iskoristiti. „Želimo kroz meru pomoći od 3.000 dinara da podstaknemo ljude da se što pre vakcinišu i da dodjemo do kolektivnog imuniteta. Hoćemo da se izborimo za zdravlje naše