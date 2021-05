Šapić: Ujedinjenje SNS i SPAS će da se formalizuje u maju

RTV pre 34 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srpskog patriotaskog saveza (SPAS) Aleksandar Šapić izjavio je danas da sa predsednikom SNS Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o mogućnosti da bude gradonačelnik, kao ni o preuzimanju gradskih odbora ili funkcija.

On je gostujući na K1 televiziji rekao da će, kako se budu približavali izbori, izaći pred građane za mesto sa koga može najviše da da. "Siguran sam da ćemo izaći sa najsnažnijom formacijom za sva moguća mesta u zemlji", rekao je Šapić i dodao da morate da budete politički laik i da povežete ujedinjenje SNS i SPAS-a sa prikupljanjem većeg broja glasova. On je potvrdio da će ujedinjenje dve stranke da se formalizuje u maju i istakao da je to strateška saradnja