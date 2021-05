Danas svežije, u većem delu zemlje pretežno sunčano

IndeksOnline pre 20 minuta

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti svežije, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, a ujutru u južnim i zapadnim krajevima umereno i potpuno oblačno, ponegde uz slabu kišu, pre podne postepeno razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, na planinama i na istoku zemlje povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 12 C, a najviša od 16 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i svežije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 8 C, a najvisa 18 C. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 15. maja: U nedelju ujutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a zatim do srede sunčano i sve