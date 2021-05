Vesić: Autobusi za vakcinaciju danas na Adi Ciganliji, sutra u Rakovici

N1 Info pre 56 minuta | Autor:Beta

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je promenjena strategija vakcinacije i da su otvoreni punktovi za vakcinisanje "tamo gde ljudi žive, rade i dolaze", i organizovani su i autobusi koji su bili u Zvečkoj i Obrenovcu, danas na Adi Ciganliji, dok će sutra biti u Rakovici.

On je izjavio da očekuje da će sutra, ili najkasnije u ponedeljak, u Beogradu ukupno pola milona stanovnika biti potpuno vakcinisano protiv kovida-19. Vesić je za RTS rekao da se u Beogradu vakcinisalo skoro 620.000 ljudi, a revakcinisalo „skoro 500.000“. „Nama nedostaje svega 76.569 novovakcinisanih kako bi smo imali 50 odsto vakcinisane populacije u Beogradu. Da svaka druga Beograđanka i Beograđanin budu vakcinisani“, rekao je Vesić. On je ocenio da je to velika