Sveže, tokom dana toplije

B92 pre 35 minuta | Tanjug

U Srbiji ujutru sveže vreme, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, po kotlinama i skratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano i toplije, saopštio je RHMZ.

Vetar slab do umeren, u južnom Banatu jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do osam stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24. U Beogradu na širem području grada jutro sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko sedam, a najviša dnevna oko 23 stepena. Sledeće sedmice prva dva dana sunčano i toplo. U ponedeljak vetrovito, u košavskom području sa umerenim i jakim jugoistočnim