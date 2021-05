"Šapić Prvo da nauči pravila lepog ponašanja": Vesić odgovorio lideru SPAS-a na opasku "da ga ne vidi u svom timu": U SNS postoji samo jedan tim!

Blic pre 3 sata | M.T.

Zamenik gradonačelnika i član predsedništva SNS-a Goran Vesić istakao je da će moći blisko da sarađuje sa liderom SPAS-a Aleksandrom Šapićem ukoliko se Šapić pre ulaska u SNS nauči lepom ponašanju i nauči da su u toj stranci svi jedna porodica i svi sarađuju i sprovode politiku Aleksandra Vučića.

On je na taj način odgovorio na opasku lidera SPAS "da ne vidi Vesića u svom timu za Beograd" Vesić je naglasio da je na predsedništvu SNS-a glasao za predlog Vučića da SPAS bude deo "naprednjaka" iz dva razloga. -Prvo, glasao sam "za" zato što verujem Vučiću i njegovoj politici. Drugo, to sam učinio zato što smatram da SNS treba da bude otvorena za nove ljude bez obzira na to šta oni radili u prošlosti - ističe Vesić na TV "Pink". Kako kaže, SNS je najveća stranka