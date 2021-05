Hamilton pokorio Katalunju za 98. pobedu

Vesti online pre 3 sata

Vozač Mercedesa Britanac Luis Hamilton slavio je danas u trci za Veliku nagradu Španije u šampionatu Formule 1.

Sedmostruki šampion je trku na stazi Katalunja u Barseloni završio ispred vozača Red Bula Maksa Ferštapena, a treći je bio vozač takođe Mercedesa Valteri Botas. Britanac je stigao do treće pobede u sezoni i 98. u karijeri. Bodove su još osvojili Šarl Lekler, Rikardo Peres, Danijel Rikardo, Karlos Sajnc junior, Lando Noris, Esteban Okon i Pjer Gasli.