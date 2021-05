Označeni i kao "superprenosioci" virusa; a vakcina? VIDEO

B92 pre 1 sat | Beta, Tanjug

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je danas da će zaštitne maske morati da se nose bar još tri do šest meseci.

Razlog za to je, kako navodi, pre svega to što neki ljudi iz zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu. On je gostujući na TV Pink rekao da se, i ako se postigne kolektivni imunitet, mora biti oprezan. Istakao je da ako ostvarimo cilj da do kraja juna imamo tri miliona revakcinisanih, od jula se možemo nadati i normalizaciji života, uključujući i održavanje svadbi. "Veoma je važno da sada budemo disciplinovani i da ne idemo sa prebrzim popuštanjem mera, jer su