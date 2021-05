Isplata prvih 30 evra za sve koji su se prijavili kreće od srede: Ministar Mali objavio da je uplaćena i druga polovina minimalaca

Kurir pre 1 sat

Za 1.122.787 radnika danas smo uplatili drugu polovinu minimalne zarade iz trećeg paketa pomoći privredi i građanima za ovu godinu, kaže ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali.

On je rekao da se za ovu pomoć prijavilo 230.805 privrednih subjekata, fizičkih i pravnih lica. Naveo je da u sredu počinje isplata prvih 30 evra pomoći građanima koji su se prijavili za pomoć. - Očekujem da ćemo već prvog dana isplatiti novac za najmanje 630.000 građana a onda ćemo u narednih par dana isplatiti novac i ostalima - kaže Mali. On podseća da prijava za pomoć traje do 15. maja. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir