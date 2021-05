Sunčano i toplo, jaka i olujna košava u Banatu

RTV pre 37 minuta | Tanjug, RTV

NOVI SAD - U Srbiji sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom, koji će u košavskom području biti povremeno i jak.

Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni C, najviša od 25 do 29 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će bitiu sunčano, toplo i vetrovito. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura oko 13 C, najviša oko 28 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u utorak će biti sunčano i toplo, u košavskom području sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. U sredu pre podne na jugozapadu i zapadu, zatim i u ostalim krajevima